Coronavirus in Italia, il bollettino del 12 gennaio: +616 morti in 24h (Di martedì 12 gennaio 2021) I DATI DI OGGI DEL Coronavirus Aumentano i contagi da Coronavirus di pari passo ai tamponi. Però, diminuisce il tasso di positività: 10,1% (-3,6% rispetto a ieri). GLI AGGIORNAMENTI In 24h 14.242 positivi su 141.641 test effettuati. Rispettivamente, +1.710 infetti e +49.985 tamponi di differenza in base alle notizie arrivate ieri, 11 gennaio. Inoltre diminuiscono le terapie intensive, -6. Sale anche il numero dei ricoveri, +109 persone ricoverate da ieri a oggi. Contemporaneamente, aumenta il numero dei guariti, 19.565 (+3.530 rispetto ai dati del 11 gennaio). In 24h sono morte 616 persone a causa del Covid-19 in Italia.

