Coronavirus in Italia: dati, infografiche e mappe (Di martedì 12 gennaio 2021) Lo stato della diffusione di Covid-19 nel nostro Paese sulla base dei dati del Ministero della Salute e della Protezione Civile. Aggiornamento quotidiano Leggi su tg24.sky (Di martedì 12 gennaio 2021) Lo stato della diffusione di Covid-19 nel nostro Paese sulla base deidel Ministero della Salute e della Protezione Civile. Aggiornamento quotidiano

fanpage : Arrivato in Italia il primo carico del vaccino Moderna #12gennaio - MediasetTgcom24 : Coronavirus, arrivato in Italia il primo carico di vaccini Moderna #coronavirusitalia - MediasetTgcom24 : Coronavirus, arrivato in Italia il primo carico di vaccini Moderna | AstraZeneca presenta la richiesta di autorizza… - Profilo3Marco : RT @Corriere: Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 12 gennaio: 14.242 nuovi casi e 616 morti - SilvestriP : Coronavirus in Italia, Bollettino del 12 gennaio 2021: 14.242 nuovi casi e 616 morti #COVID?19 #COVID_19 #Covid19… -