Coronavirus in Italia, bollettino 12 gennaio: 14.242 casi su 141.641 tamponi, 616 morti (Di martedì 12 gennaio 2021) Sono 14.242 i nuovi contagi di Covid-19 in Italia (ieri 12.532), a fronte di 141.641 tamponi giornalieri effettuati (ieri 91.656), con la percentuale di positivi che scende al 10,05% (ieri 13,6%). È questo il quadro che emerge dal bollettino del ministero della Salute del 12 gennaio sulla situazione Coronavirus in Italia (AGGIORNAMENTI - SPECIALE). Le vittime sono 616 in un giorno, mentre le terapie intensive calano a 2.636 (-6), con 196 nuovi ingressi nelle ultime 24 ore. Leggi su tg24.sky (Di martedì 12 gennaio 2021) Sono 14.242 i nuovi contagi di Covid-19 in(ieri 12.532), a fronte di 141.641giornalieri effettuati (ieri 91.656), con la percentuale di positivi che scende al 10,05% (ieri 13,6%). È questo il quadro che emerge daldel ministero della Salute del 12sulla situazionein(AGGIORNAMENTI - SPECIALE). Le vittime sono 616 in un giorno, mentre le terapie intensive calano a 2.636 (-6), con 196 nuovi ingressi nelle ultime 24 ore.

fanpage : Arrivato in Italia il primo carico del vaccino Moderna #12gennaio - MediasetTgcom24 : Coronavirus, arrivato in Italia il primo carico di vaccini Moderna #coronavirusitalia - MediasetTgcom24 : Coronavirus, arrivato in Italia il primo carico di vaccini Moderna | AstraZeneca presenta la richiesta di autorizza… - tommasosauro : Mentre la #Politica si mostra #PiccolaPiccola #Coronavirus in Italia e nel mondo, le ultime notizie di oggi. LIVE… - PasqualeCacace5 : RT @sportface2016: In #Italia oggi: 14.242 nuovi contagi, 616 morti, 19.565 guariti, 141.641 tamponi, 2.636 (-6) in terapia intensiva #12ge… -