Coronavirus in Campania, i dati dell’11 gennaio: 662 nuovi positivi e 2746 guariti (Di martedì 12 gennaio 2021) Cala la curva dei contagi da Coronavirus in Campania: il bollettino di ieri 11 gennaio dell’unità di Crisi regionale riporta 662 positivi su 8.747 tamponi effettuati. Nelle ultime 24 ore, si sono registrati 662 positivi al Coronavirus in Campania, 2.746 guariti e 44 decessi, di cui 13 nelle ultime 48 ore e 31 deceduti in Leggi su 2anews (Di martedì 12 gennaio 2021) Cala la curva dei contagi dain: il bollettino di ieri 11dell’unità di Crisi regionale riporta 662su 8.747 tamponi effettuati. Nelle ultime 24 ore, si sono registrati 662alin, 2.746e 44 decessi, di cui 13 nelle ultime 48 ore e 31 deceduti in

Rinaldi_euro : San Gennaro fa il miracolo: in Campania inoculati il 101,7% dei vaccini disponibili - radioalfa : Coronavirus, Campania. 662 positivi su 8747 tamponi, cala la curva del contagio - NapoliToday : #Cronaca Coronavirus, scende il numero dei nuovi casi in Campania e il rapporto positivi/tamponi… - InfoCilentoWeb : Covid: in #Campania 660 contagi su 8700 tamponi #Coronavirus - LMtredici : #coronavirus #campania 12/1 Diagnosi 662 (Ieri 1021) Decessi 44 Guariti 2746 Ti = Ricoveri +14 Tamponi 8747 7.57… -