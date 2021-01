Coronavirus, il vaccino AstraZeneca al rush finale in Europa. Von der Leyen: «Dossier nelle mani dell’Ema». In Italia le prime dosi di Moderna (Di martedì 12 gennaio 2021) UNIONE EUROPEA EPA/OXFORD UNIVERSITY / JOHN CAIRNS Una fiala del vaccino Oxford-AstraZenecaAstraZeneca ha finalmente presentato la richiesta di approvazione del suo vaccino contro il Coronavirus all’Ema, l’agenzia europea per il farmaco. A dirlo è la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, che su Twitter esulta per la «buona notizia» sulla corsa alle vaccinazioni europee: «Una volta che il vaccino avrà ricevuto un parere scientifico positivo – ha scritto von der Leyen – lavoreremo a tutta velocità per autorizzare l’uso in Europa». Il vaccino sviluppato da AstraZeneca e l’Università di Oxford, con la partecipazione dell’Italiana Irbm di Pomezia, era stato già ... Leggi su open.online (Di martedì 12 gennaio 2021) UNIONE EUROPEA EPA/OXFORD UNIVERSITY / JOHN CAIRNS Una fiala delOxford-ha finalmente presentato la richiesta di approvazione del suocontro ilall’Ema, l’agenzia europea per il farmaco. A dirlo è la presidente della Commissione Ue, Ursula von der, che su Twitter esulta per la «buona notizia» sulla corsa alle vaccinazioni europee: «Una volta che ilavrà ricevuto un parere scientifico positivo – ha scritto von der– lavoreremo a tutta velocità per autorizzare l’uso in». Ilsviluppato dae l’Università di Oxford, con la partecipazione dell’na Irbm di Pomezia, era stato già ...

Agenzia_Ansa : Il vaccino anti-Covid di Moderna dovrebbe proteggere dal coronavirus per almeno un anno: lo ha detto il direttore m… - sole24ore : Coronavirus ultime notizie. Moderna: il nostro vaccino immunizza per almeno un anno e funziona anche con le nuove v… - RaiNews : 'Le mutazioni del virus sono costanti e vanno controllate, ma a cambiare è solo la capacità di contagiare di più'.… - giannettimarco : RT @Agenzia_Ansa: Il vaccino anti-Covid di Moderna dovrebbe proteggere dal coronavirus per almeno un anno: lo ha detto il direttore medico… - gerturco : Focolaio di coronavirus in Rsa a Prato con 46 positivi, fino qui niente di strano, può capitare, ma, udite udite, d… -