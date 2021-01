Coronavirus, il parere di Ricciardi: “Lockdown di un mese o salta tutto” (Di martedì 12 gennaio 2021) Secondo il consulente del ministro della Salute servirebbe un mese di chiusura totale per salvare anche i vaccini. Walter Ricciardi (Facebook)La situazione non migliora, anzi potrebbe peggiorare se non si corre ai ripari con misure forti sul piano nazionale. Secondo il consulente del ministro della Salute, Walter Ricciardi, l’unica strada percorribile, anche per salvare la grande macchina delle vaccinazioni e la sua relativa efficienza futura, sarebbe quella di un Lockdown duro, di un mese, portare il numero di contagi ad un livello molto basso e poi ripartire. Secondo Ricciardi, al momento tutto sarebbe compromesso, il numero medio di contagi quotidiano bloccherebbe anche tutte le operazioni di vaccino. Non ci sarebbe altra strada che il ... Leggi su chenews (Di martedì 12 gennaio 2021) Secondo il consulente del ministro della Salute servirebbe undi chiusura totale per salvare anche i vaccini. Walter(Facebook)La situazione non migliora, anzi potrebbe peggiorare se non si corre ai ripari con misure forti sul piano nazionale. Secondo il consulente del ministro della Salute, Walter, l’unica strada percorribile, anche per salvare la grande macchina delle vaccinazioni e la sua relativa efficienza futura, sarebbe quella di unduro, di un, portare il numero di contagi ad un livello molto basso e poi ripartire. Secondo, al momentosarebbe compromesso, il numero medio di contagi quotidiano bloccherebbe anche tutte le operazioni di vaccino. Non ci sarebbe altra strada che il ...

