Coronavirus, il parco divertimenti Disneyland in California si trasforma in un enorme centro vaccinazioni (Di martedì 12 gennaio 2021) Disneyland diventerà un enorme centro per le vaccinazioni contro il Coronavirus. Il Disneyland Resort a Anaheim, nella contea di Orange, in California, ha annunciato che inizierà operare come Point-of-Dispensing (Pod) nei prossimi giorni. «Siamo orgogliosi di poter aiutare la contea di Orange e la città di Anaheim mettendo a disposizione la nostra struttura», ha dichiarato Pamela Hymel, medico responsabile del parco. Il Disneyland Resort Californiano è il primo di cinque Pod individuati nell’Orange County. Secondo Andrew Do, rappresentante della Contea, quello di Disney è un impegno «monumentale», decisivo per la buona riuscita della campagna. Potenzialmente, sarà in grado di ospitare la vaccinazione di centinaia ... Leggi su open.online (Di martedì 12 gennaio 2021)diventerà unper lecontro il. IlResort a Anaheim, nella contea di Orange, in, ha annunciato che inizierà operare come Point-of-Dispensing (Pod) nei prossimi giorni. «Siamo orgogliosi di poter aiutare la contea di Orange e la città di Anaheim mettendo a disposizione la nostra struttura», ha dichiarato Pamela Hymel, medico responsabile del. IlResortno è il primo di cinque Pod individuati nell’Orange County. Secondo Andrew Do, rappresentante della Contea, quello di Disney è un impegno «monumentale», decisivo per la buona riuscita della campagna. Potenzialmente, sarà in grado di ospitare la vaccinazione di centinaia ...

Dome689 : RT @Open_gol: Il parco, chiuso al pubblico da marzo, riaprirà nei prossimi giorni per contribuire alla riuscita della campagna vaccinale ne… - Open_gol : Il parco, chiuso al pubblico da marzo, riaprirà nei prossimi giorni per contribuire alla riuscita della campagna va… - GazzettaDelSud : #vaccini #COVID19 #coronavirus Il parco divertimenti di #Disneyland sarà trasformato nel più grande centro di va… - Stefano_villa73 : Non preoccupatevi per il numero di #vaccini, nel parco vicino casa un gruppo di migranti ne stava distribuendo una… - FakeBusters13 : Il parco #Disneyland in #California verrà trasformato in un 'megacentro vaccinale'. Foto:@MediasetTgcom24 Approfon… -