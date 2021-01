Coronavirus, il Cts chiede la proroga dello stato di emergenza. Speranza smentisce il lockdown: «Nessun piano di 100 giorni in zona rossa» (Di martedì 12 gennaio 2021) prorogare lo stato d’emergenza per Coronavirus fino al 31 luglio 2021. Sarebbe questa l’indicazione che il Comitato tecnico scientifico avrebbe dato al governo in vista del nuovo Dpcm in vigore dal 16 gennaio, che prevede un ulteriore inasprimento delle restrizioni nelle zone arancioni e rosse per far fronte alla nuova risalita dei contagi. La richiesta del Comitato tecnico scientifico per la proroga dello stato emergenziale si fonderebbe su 4 elementi: la pressione ospedaliera alta a causa dell’impatto del virus; il proseguimento, secondo i corretti tempi e senza intoppi, della campagna vaccinale; l’andamento della pandemia a livello internazionale; la possibile eventuale sovrapposizione tra contagi Covid e influenza stagionale. Una proroga che ... Leggi su open.online (Di martedì 12 gennaio 2021)re lod’perfino al 31 luglio 2021. Sarebbe questa l’indicazione che il Comitato tecnico scientifico avrebbe dato al governo in vista del nuovo Dpcm in vigore dal 16 gennaio, che prevede un ulteriore inasprimento delle restrizioni nelle zone arancioni e rosse per far fronte alla nuova risalita dei contagi. La richiesta del Comitato tecnico scientifico per laemergenziale si fonderebbe su 4 elementi: la pressione ospedaliera alta a causa dell’impatto del virus; il proseguimento, secondo i corretti tempi e senza intoppi, della campagna vaccinale; l’andamento della pandemia a livello internazionale; la possibile eventuale sovrapposizione tra contagi Covid e influenza stagionale. Unache ...

