Coronavirus: domani Cdm su misure, stretta movida e proroga stato emergenza in Dl (Di martedì 12 gennaio 2021) Roma, 12 gen. (Adnkronos) - A quanto apprende l'Adnkronos, si terrà domani un nuovo Consiglio dei ministri sulle misure per fronteggiare l'emergenza Covid, compresa la stretta sulla movida e la mobilità tra regioni. Nella riunione, non ancora in agenda, si deciderà anche sulla proroga dello stato di emergenza: per ora le ipotesi più accreditate restano aprile o maggio. "Le nuove misure saranno contenute in un decreto ad hoc, non un Dpcm", riferiscono autorevoli fonti di governo. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 12 gennaio 2021) Roma, 12 gen. (Adnkronos) - A quanto apprende l'Adnkronos, si terràun nuovo Consiglio dei ministri sulleper fronteggiare l'Covid, compresa lasullae la mobilità tra regioni. Nella riunione, non ancora in agenda, si deciderà anche sulladellodi: per ora le ipotesi più accreditate restano aprile o maggio. "Le nuovesaranno contenute in un decreto ad hoc, non un Dpcm", riferiscono autorevoli fonti di governo.

RaiNews : Arrivate in Italia le prime 47mila dosi del #vaccino Moderna. Il carico è stato consegnato all'Istituto superiore… - Agenzia_Ansa : #Covid, via libera dell'Ema al vaccino #Moderna, #Ue: ok a commercializzazione. Domani riunione dell' #Aifa per l'o… - TV7Benevento : Coronavirus: domani Cdm su misure, stretta movida e proroga stato emergenza in Dl... - ManySkills1701 : RT @Radio3scienza: C'è la variante spagnola, quella inglese, quella sudafricana. Il #coronavirus circola, si replica, e - inevitabilmente -… - Carmela_oltre : RT @Radio3scienza: C'è la variante spagnola, quella inglese, quella sudafricana. Il #coronavirus circola, si replica, e - inevitabilmente -… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus domani Coronavirus, domani in Italia le prime dosi di Moderna: ipotesi di consegna solo alle Regioni «virtuose» Open Covid19: Gela e Villarosa da domani diventano “ZONE ROSSE”

Condividi questo su WhatsApp Diventano dieci le “zone rosse” in Sicilia. Da domani (alle 14) si aggiungono infatti Gela, in provincia di Caltanissetta, e Villarosa nell’Ennese. Il provvedimento, in vi ...

Coronavirus: domani Cdm su misure, stretta movida e proroga stato emergenza in Dl

Roma, 12 gen. (Adnkronos) – A quanto apprende l’Adnkronos, si terrà domani un nuovo Consiglio dei ministri sulle misure per fronteggiare l’emergenza Covid, compresa la stretta sulla movida e la mobili ...

Condividi questo su WhatsApp Diventano dieci le “zone rosse” in Sicilia. Da domani (alle 14) si aggiungono infatti Gela, in provincia di Caltanissetta, e Villarosa nell’Ennese. Il provvedimento, in vi ...Roma, 12 gen. (Adnkronos) – A quanto apprende l’Adnkronos, si terrà domani un nuovo Consiglio dei ministri sulle misure per fronteggiare l’emergenza Covid, compresa la stretta sulla movida e la mobili ...