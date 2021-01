Coronavirus: domani Cdm su misure, stretta movida e proroga stato emergenza in Dl (Di martedì 12 gennaio 2021) Roma, 12 gen. (Adnkronos) – A quanto apprende l’Adnkronos, si terrà domani un nuovo Consiglio dei ministri sulle misure per fronteggiare l’emergenza Covid, compresa la stretta sulla movida e la mobilità tra regioni. Nella riunione, non ancora in agenda, si deciderà anche sulla proroga dello stato di emergenza: per ora le ipotesi più accreditate restano aprile o maggio. “Le nuove misure saranno contenute in un decreto ad hoc, non un Dpcm”, riferiscono autorevoli fonti di governo. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 12 gennaio 2021) Roma, 12 gen. (Adnkronos) – A quanto apprende l’Adnkronos, si terràun nuovo Consiglio dei ministri sulleper fronteggiare l’Covid, compresa lasullae la mobilità tra regioni. Nella riunione, non ancora in agenda, si deciderà anche sulladellodi: per ora le ipotesi più accreditate restano aprile o maggio. “Le nuovesaranno contenute in un decreto ad hoc, non un Dpcm”, riferiscono autorevoli fonti di governo. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus domani Coronavirus, domani in Italia le prime dosi di Moderna: ipotesi di consegna solo alle Regioni «virtuose» Open Giappone: coronavirus, premier Suga pronto ad estendere stato di emergenza (3)

Ai cittadini residenti a Tokyo e nelle prefetture limitrofe di Kanagawa, Chiba e Saitama verrà chiesto da domani di evitare le uscite non necessarie dalle loro abitazioni, in particolare dopo le ore ...

10.041 i vaccinati contro il covid oggi in Piemonte. Il totale diventa 67.333 (81,3% delle dosi disponibili)

PIEMONTE- 12-01-2021-- Sono 10. 041 le persone che hanno ricevuto la prima dose di vaccino contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore 19). Dall??

