Coronavirus, domani 13 Gennaio: ‘zone’ di colore’ e regioni, la situazione dell’Italia (Di martedì 12 gennaio 2021) L’emergenza Coronavirus ha richiesto un intervento particolare da parte del Governo che, per fronteggiare quanto sta accadendo, ha stabilito la suddivisione del territorio italiano in ‘zone’ di colore: quale sarà la situazione delle regioni domani 13 Gennaio. Coronavirus, quale sarà la situazione territoriale dell’Italia domani, 13 Gennaio (fonte getty)Il Coronavirus è una realtà con cui il mondo intero condivide ormai da quasi un anno. Il 2021 è iniziato portando con sé un barlume di speranza grazie alla somministrazione delle prime dosi di vaccino in molti paesi. In questi giorni è attesa una nuova conferenza stampa del Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, che dovrebbe ... Leggi su altranotizia (Di martedì 12 gennaio 2021) L’emergenzaha richiesto un intervento particolare da parte del Governo che, per fronteggiare quanto sta accadendo, ha stabilito la suddivisione del territorio italiano indi colore: quale sarà ladelle13, quale sarà laterritoriale, 13(fonte getty)Ilè una realtà con cui il mondo intero condivide ormai da quasi un anno. Il 2021 è iniziato portando con sé un barlume di speranza grazie alla somministrazione delle prime dosi di vaccino in molti paesi. In questi giorni è attesa una nuova conferenza stampa del Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, che dovrebbe ...

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus domani Coronavirus, domani in Italia le prime dosi di Moderna: ipotesi di consegna solo alle Regioni «virtuose» Open Risultano 10.041 i vaccinati contro il Covid oggi in Piemonte

In queste ore, intanto, è stata ultimata da parte di Pfizer la consegna della terza fornitura di 40.000 dosi per il Piemonte, che sarà inoculata a partire da domani. La Fase 1, come noto, coinvolge il ...

Piemonte, vaccino anti Covid-19: inoculato l’81% delle dosi consegnate

PIEMONTE - Sono 10.141 le persone vaccinate oggi, martedì 12 gennaio, contro il Covid-19 in regione. Il totale delle dosi inoculate dall'inizio della campagna vaccinale raggiunge quota 67.333, pari al ...

