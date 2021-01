Coronavirus, Disneyland si trasforma in un mega centro per le vaccinazioni (Di martedì 12 gennaio 2021) Disneyland cambia volto. Da mega parco giochi per bambini e adulti, adesso diventerà un incredibile centro per le vaccinazioni in California. Il parco sarà quindi uno dei cinque centri per la “distribuzione” dei vaccini della contea, tramite i quali si potranno vaccinare migliaia di cittadini al L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 12 gennaio 2021)cambia volto. Daparco giochi per bambini e adulti, adesso diventerà un incredibileper lein California. Il parco sarà quindi uno dei cinque centri per la “distribuzione” dei vaccini della contea, tramite i quali si potranno vaccinare migliaia di cittadini al L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

LaStampa : Coronavirus, Disneyland si trasforma in un mega centro per le vaccinazioni in California - clau_o_16 : RT @repubblica: Coronavirus negli Usa, Disneyland in California si trasforma in centro di vaccinazione di massa - peppe844 : #facciamorete #COVID19 #vaccino QUELLA IMPROVVISA VOGLIA DI ANDARE A #Disneyland #California Coronavirus negli Usa,… - MutiLeonilde : RT @RaiNews: Il resort è chiuso da marzo a causa della pandemia - PaolaTacconi : RT @Virus1979C: (il covid non esiste) Coronavirus, Disneyland si trasforma in un mega centro per le vaccinazioni in California https://t.c… -