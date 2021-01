Coronavirus: D’Incà, ‘crisi rischio enorme per tenuta Paese’ (Di martedì 12 gennaio 2021) Roma, 12 gen. (Adnkronos) – “La nuova stesura del #RecoveryPlan presenta moltissimi miglioramenti. Voglio ringraziare il Presidente Giuseppe Conte e i ministri che vi hanno lavorato e che hanno saputo conciliare e sintetizzare gli spunti e le proposte giunte da più parti. Adesso dovrà essere approvato in Consiglio dei ministri e poi andrà in Parlamento dove potrà essere ulteriormente migliorato”. Lo scrive su Facebook il ministro ai Rapporti col Parlamento Federico D’Incà, mettendo in guardia da una possibile crisi di governo. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 12 gennaio 2021) Roma, 12 gen. (Adnkronos) – “La nuova stesura del #RecoveryPlan presenta moltissimi miglioramenti. Voglio ringraziare il Presidente Giuseppe Conte e i ministri che vi hanno lavorato e che hanno saputo conciliare e sintetizzare gli spunti e le proposte giunte da più parti. Adesso dovrà essere approvato in Consiglio dei ministri e poi andrà in Parlamento dove potrà essere ulteriormente migliorato”. Lo scrive su Facebook il ministro ai Rapporti col Parlamento Federico, mettendo in guardia da una possibile crisi di governo. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

