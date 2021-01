Coronavirus, arrivate in Italia le prime dosi del vaccino Moderna. L’Aifa: «Fino a 10 dosi in ogni fiala». Oms: «Nel 2021 non sarà raggiunta l’immunità di gregge» (Di martedì 12 gennaio 2021) Italia Ansa Una fiala del vaccino Moderna, il secondo a essere approvato dall’agenzia EmaLe prime dosi del vaccino contro il Coronavirus sviluppato da Moderna sono arrivate in Italia alle 2 di questa notte, quando hanno varcato il confine del Brennero dirette a Roma a bordo del furgone partito dal Belgio. Il furgone con le prime 47 mila dosi è stato accompagnato da guardie giurate Fino all’arrivo in Italia, quando la scorta è passata ai carabinieri di Laives. Le dosi arriveranno in giornata all’Istituto superiore di Sanità per essere poi distribuite alle ... Leggi su open.online (Di martedì 12 gennaio 2021)Ansa Unadel, il secondo a essere approvato dall’agenzia EmaLedelcontro ilsviluppato dasonoinalle 2 di questa notte, quando hanno varcato il confine del Brennero dirette a Roma a bordo del furgone partito dal Belgio. Il furgone con le47 milaè stato accompagnato da guardie giurateall’arrivo in, quando la scorta è passata ai carabinieri di Laives. Learriveranno in giornata all’Istituto superiore di Sanità per essere poi distribuite alle ...

