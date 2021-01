Coronavirus, a Roma città 846 nuovi casi. 1381 i nuovi contagi nel Lazio. I dati del 12 gennaio (Di martedì 12 gennaio 2021) Oltre 300 casi di Coronavirus in più a Roma città, con una diminizione dei contagi sia nei Comuni della provincia della Capitale (247 martedì a fronte dei 427 del giorno prima) che nei capoluoghi di ... Leggi su romatoday (Di martedì 12 gennaio 2021) Oltre 300diin più a, con una diminizione deisia nei Comuni della provincia della Capitale (247 martedì a fronte dei 427 del giorno prima) che nei capoluoghi di ...

repubblica : Roma, Coronavirus, 'Variante inglese, italiana e sudafricana, ecco perché il Lazio diventerà zona arancione' [di La… - Agenzia_Ansa : #Covid, prime 47mila dosi del vaccino #Moderna a #Roma, andranno in Regioni con più over 80 #ANSA #coronavirus - solo_Roby : @impercezione Seeee io abito a Milano. Il coronavirus di Roma mi solletica! - andrelettrico : RT @laperlaneranera: ROMA 15 maggio 2019 'senza Coronavirus' Allarme rosso per infezioni prese in ospedale 49 mila morti l'anno - Sanità -… - paolaokaasan : RT @laperlaneranera: ROMA 15 maggio 2019 'senza Coronavirus' Allarme rosso per infezioni prese in ospedale 49 mila morti l'anno - Sanità -… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Roma Coronavirus, a Roma città 846 nuovi casi. 1381 i nuovi contagi nel Lazio. I dati del 12 gennaio RomaToday Coronavirus, all’Istituto Superiore di Sanità arrivano le prime 47mila dosi del vaccino Moderna

ROMA – Sono arrivate nella sede dell’Istituto Superiore di Sanità le prime 47 mila dosi del vaccino contro il Sars-Cov-2 prodotto dall’azienda Moderna destinate all’Italia. I vaccini sono stati stocca ...

Roche diabetes care: digitalizzazione, un'esigenza per il sistema

L'azienda farmaceutica: “Si è dovuti arrivare all'epidemia di Covid-19 per tornare a parlare realmente dell'importanza della telemedicina e vedere qualche azione concreta, soprattutto per la gestione ...

ROMA – Sono arrivate nella sede dell’Istituto Superiore di Sanità le prime 47 mila dosi del vaccino contro il Sars-Cov-2 prodotto dall’azienda Moderna destinate all’Italia. I vaccini sono stati stocca ...L'azienda farmaceutica: “Si è dovuti arrivare all'epidemia di Covid-19 per tornare a parlare realmente dell'importanza della telemedicina e vedere qualche azione concreta, soprattutto per la gestione ...