Coronavirus | 714mila i vaccini Pfizer somministrati finora Campania | Veneto ed Emilia Romagna tra le Regioni più virtuose

Leggi su open.online

(Di martedì 12 gennaio 2021) Nelle circa due settimane di campagna vaccinale contro il, leitaliane hanno somministrato fino ad ora 714.151 dosi, vale a dire il 71,9 per cento di tutte le dosi di sieroconsegnate all’Italia in queste prime tranche, in termini assoluti: 993.525. Nella giornata di lunedì sono infatti state consegnate all’Italia altre 75.075 nuove dosi di farmaco anti-Covid. In particolare, stando agli ultimi dati diffusi dal governo, le donne alle quali è stato somministrato il vaccino sono442.611; gli uomini sono invece 271.540. La fascia d’età che ha ricevuto più somministrazioni è fino ad ora quella che va dai 50 ai 59 anni. Sono 566.491 gli operatori sanitari e sociosanitari che hanno ricevuto il farmaco anti-Covid; 99.361 sono le vaccinazioni somministrate a personale ...