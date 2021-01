Coronavirus, 14.242 nuovi casi e 616 morti nelle ultime 24 ore in Italia (Di martedì 12 gennaio 2021) nelle ultime 24 ore sono stati 14.242 i nuovi casi di infezione da Sars-Cov-2 rintracciati in Italia. Ancora alto il numero dei decessi: 616 in un giorno. Articolo in aggiornamento L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 12 gennaio 2021)24 ore sono stati 14.242 idi infezione da Sars-Cov-2 rintracciati in. Ancora alto il numero dei decessi: 616 in un giorno. Articolo in aggiornamento L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

MediasetTgcom24 : CORONAVIRUS: 14.242 nuovi contagi e 616 morti nelle ultime 24 ore - Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 12 gennaio: 14.242 nuovi casi e 616 morti - domenico2021 : RT @rtl1025: ?? Sono 14.242 i #tamponi positivi al #coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Le… - rtl1025 : ?? Sono 14.242 i #tamponi positivi al #coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della… - hereisISA : RT @MediasetTgcom24: CORONAVIRUS: 14.242 nuovi contagi e 616 morti nelle ultime 24 ore -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus 242 Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 12 gennaio: 14.242 nuovi casi e 616 morti Corriere della Sera Covid, 14.242 contagi e 616 morti

Covid Italia, il bollettino di oggi martedì 12 gennaio 2021. Nelle ultime 24 ore i nuovi contagi sono stati 14.242 (12.532 ieri), i morti 616 (448 ieri).

Il bollettino Covid: 14.242 nuovi casi e 616 morti nelle ultime 24 ore

Lo sottolinea l’assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D’Amato nel bollettino al termine dell’odierna videoconferenza della task-force regionale per il Covid-19. Nel Lazio sono ...

Covid Italia, il bollettino di oggi martedì 12 gennaio 2021. Nelle ultime 24 ore i nuovi contagi sono stati 14.242 (12.532 ieri), i morti 616 (448 ieri).Lo sottolinea l’assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D’Amato nel bollettino al termine dell’odierna videoconferenza della task-force regionale per il Covid-19. Nel Lazio sono ...