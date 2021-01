Coronavirus | 14 242 nuovi casi e 616 decessi in 24 ore

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 12 gennaio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Idiin Italia nelle ultime 24 ore salgono 14.242, rispetto ai 12.532 di ieri. In aumento/calo anche i tamponi, a quota 141.641 (ieri erano stati 91.656). Crescono le vittime, a 616, rispetto alle 448 delle 24 ore precedenti.Un segno meno per le terapie intensive (-6), mentre salgono i ricoveri in area non critica (+109). Questo il bollettino Covid odierno diffuso dal ministero della Salute.La regione con il maggior numero diè il Veneto, con 2.134, seguita dai 1.913 della Sicilia e dai 1.563 dell'Emilia-Romagna.(ITALPRESS).