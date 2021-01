Corona virus: Italia, 570040 attualmente positivi a test (-5939 in un giorno) con 79819 decessi (616) e 1653404 guariti (19565). Totale di 2303263 casi (14242) Dati della protezione civile: effettuati 141641 tamponi (Di martedì 12 gennaio 2021) Dati odierni diffusi dal dipartimento della protezione civile. L'articolo Corona virus: Italia, 570040 attualmente positivi a test (-5939 in un giorno) con 79819 decessi (616) e 1653404 guariti (19565). Totale di 2303263 casi (14242) <small class="subtitle">Dati della protezione civile: effettuati 141641 tamponi</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di martedì 12 gennaio 2021)odierni diffusi dal dipartimento. L'articolo(-in un) con(616) e).di) proviene da Noi Notizie..

