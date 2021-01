Coppa Libertadores | sabato 30 gennaio la finale del torneo

Leggi su sportface

(Di martedì 12 gennaio 2021) È in programma per30alle ore 17 del fuso orario brasiliano ladiallo stadio Maracanà di Rio de Janeiro. Lo rende ufficiale la Conmebol. La partita si giocherà a porte chiuse causa la situazione contagi di Covid-19. Le finaliste usciranno fuori dalle due semifinali di ritorno Santos-Boca Juniors, finita 0-0 all’andata, e Palmeiras-River Plate, con i brasiliani in vantaggio per 3-0. Le partite si disputeranno alle 2 di notte ora italiana. La vincente dellaparteciperà poi al Mondiale per Club in programma a febbraio in Qatar. SportFace.