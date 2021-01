Coppa Italia, Ottavi di Finale: Milan al turno successivo negli ultimi 11 anni (Di martedì 12 gennaio 2021) ULTIME NOTIZIE Milan NEWS - Il Milan affronterà il Torino nel match valido per gli Ottavi di Finale della Coppa Italia. I numeri sul passaggio del turno Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di martedì 12 gennaio 2021) ULTIME NOTIZIENEWS - Ilaffronterà il Torino nel match valido per glididella. I numeri sul passaggio delPianeta

bonucci_leo19 : Vittoria fondamentale contro un bel Sassuolo. Adesso testa alla Coppa Italia. #LB19 #FinoAllaFine - AntoVitiello : #Diaz e #Tonali stanno molto meglio, allenamento di stamattina positivo, e domani potrebbero rientrare tra i convoc… - AntoVitiello : #Milan, turno di riposo per #Kjaer nemmeno convocato per la partita contro il #Torino di Coppa Italia. Ci sono #Tonali e #Diaz - infoitsport : Prandelli: “Ci siamo ‘sporcati’. La Coppa Italia non deve essere un disturbo e contro l’Inter ce la giochiamo a vis… - junews24com : De Canio esalta la Juve: «Ha una rosa di livello mondiale» - -