Coppa Italia, Milan-Torino: si rivede Musacchio, Tonali titolare (Di martedì 12 gennaio 2021) Milano, 12 gennaio 2021 " Stasera il Milan scende in campo per affrontare gli ottavi di finale di Coppa Italia contro il Torino di Giampaolo: dopo la vittoria in campionato sabato sera, dunque, sarà ... Leggi su ilgiorno (Di martedì 12 gennaio 2021)o, 12 gennaio 2021 " Stasera ilscende in campo per affrontare gli ottavi di finale dicontro ildi Giampaolo: dopo la vittoria in campionato sabato sera, dunque, sarà ...

bonucci_leo19 : Vittoria fondamentale contro un bel Sassuolo. Adesso testa alla Coppa Italia. #LB19 #FinoAllaFine - AntoVitiello : #Diaz e #Tonali stanno molto meglio, allenamento di stamattina positivo, e domani potrebbero rientrare tra i convoc… - AntoVitiello : #Milan, turno di riposo per #Kjaer nemmeno convocato per la partita contro il #Torino di Coppa Italia. Ci sono #Tonali e #Diaz - gemin_steven98 : RT @SkySport: Pirlo: 'Il ko con la Fiorentina ci ha compattato' - GenoaNews1893 : RT @charliemchouse: Genoa, i convocati per la gara di Coppa Italia di domani sera -