Coppa Italia, Milan-Torino: Pioli ritrova Ibrahimovic, Giampaolo senza Belotti. Le formazioni ufficiali (Di martedì 12 gennaio 2021) Stefano Pioli lancia Zlatan Ibrahimovic.A San Siro Milan e Torino si giocano un importante match che vale il passaggio ai quarti di finale della Coppa Italia. La compagine rossonera e quella granata - già affrontatesi nell'ultimo turno di Serie A - sono pronte ad affrontarsi in un confronto che non dovrebbe prevedere alcuna esclusione di colpi. Marco Giampaolo sembra aver trovato definitivamente la quadratura giusta alla sua formazione, della quale tuttavia priva in via eccezionale Belotti, protagonista di quasi tutti gli incontri disputati dai torinesi fino a questo momento. Il tecnico Milanista, invece, ritrova Ibrahimovic dopo un infortunio che lo ha tenuto lontano dal rettangolo verde per circa ... Leggi su mediagol (Di martedì 12 gennaio 2021) Stefanolancia Zlatan.A San Sirosi giocano un importante match che vale il passaggio ai quarti di finale della. La compagine rossonera e quella granata - già affrontatesi nell'ultimo turno di Serie A - sono pronte ad affrontarsi in un confronto che non dovrebbe prevedere alcuna esclusione di colpi. Marcosembra aver trovato definitivamente la quadratura giusta alla sua formazione, della quale tuttavia priva in via eccezionale, protagonista di quasi tutti gli incontri disputati dai torinesi fino a questo momento. Il tecnicoista, invece,dopo un infortunio che lo ha tenuto lontano dal rettangolo verde per circa ...

bonucci_leo19 : Vittoria fondamentale contro un bel Sassuolo. Adesso testa alla Coppa Italia. #LB19 #FinoAllaFine - AntoVitiello : #Diaz e #Tonali stanno molto meglio, allenamento di stamattina positivo, e domani potrebbero rientrare tra i convoc… - AntoVitiello : #Milan, turno di riposo per #Kjaer nemmeno convocato per la partita contro il #Torino di Coppa Italia. Ci sono #Tonali e #Diaz - andrea_mila10 : @farted94 19 partite in 60 giorni rischiamo di ritrovarci !!! Per carità vello andare avanti ovunque ma quest’anno… - Let4Gim : Della coppa Italia me ne sbatto, ma se passare il turno significa incontrare quelli la, allora pretendo una vittori… -