Coppa Italia – Milan-Torino, i convocati di Pioli: out Kjaer | News (Di martedì 12 gennaio 2021) ULTIME NOTIZIE Milan Torino - Stefano Pioli ha diramato la lista dei convocati per Milan-Torino, gara che si giocherà questa sera a San Siro Coppa Italia – Milan-Torino, i convocati di Pioli: out Kjaer News Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di martedì 12 gennaio 2021) ULTIME NOTIZIE- Stefanoha diramato la lista deiper, gara che si giocherà questa sera a San Siro, idi: outPianeta

bonucci_leo19 : Vittoria fondamentale contro un bel Sassuolo. Adesso testa alla Coppa Italia. #LB19 #FinoAllaFine - AntoVitiello : #Diaz e #Tonali stanno molto meglio, allenamento di stamattina positivo, e domani potrebbero rientrare tra i convoc… - AntoVitiello : #Milan, turno di riposo per #Kjaer nemmeno convocato per la partita contro il #Torino di Coppa Italia. Ci sono #Tonali e #Diaz - chiarandreella : RT @it_inter: In Coppa Italia troveranno spazio #Ranocchia, #Kolarov, #Gagliardini, #Perisic, #Sanchez e uno tra #Sensi ed #Eriksen CDS - yassine13880342 : RT @AntoVitiello: #Milan, turno di riposo per #Kjaer nemmeno convocato per la partita contro il #Torino di Coppa Italia. Ci sono #Tonali e… -