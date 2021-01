Coppa Italia | Milan-Torino 5-4 dopo i rigori Rossoneri ai quarti

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) Ilsi è qualificato per idi finale della, battendo per 5-4 aiil. Nel prossimo turno, iincontreranno la vincente del match tre Fiorentina e Inter. ...

AntoVitiello : #Diaz e #Tonali stanno molto meglio, allenamento di stamattina positivo, e domani potrebbero rientrare tra i convoc… - bonucci_leo19 : Vittoria fondamentale contro un bel Sassuolo. Adesso testa alla Coppa Italia. #LB19 #FinoAllaFine - AchrafHakimi : ?? Coppa Italia ?? Fiorentina ?? Artemio Franchi Stadium ??? Wednesday, January 13th ? 15:00 ?? #FORZAINTER ???… - FabioVarini : @gippu1 @hevalwoland Coppa Italia con la Lazio - miracey : RT @DalotDiogo: Con il fiato sospeso fino all’ultimo secondo. E si va avanti anche in Coppa Italia! #ForzaMilan ! ??? #MilanTorino #CoppaI… -

Ultime Notizie dalla rete : Coppa Italia

Anche se Conte non ammetterà mai di aver sbagliato, chi lo conosce lo sa. Lui è bravissimo a fare il suo mestiere, ma servirebbe un po’ di autocritica e un po’ di unità di intenti, tende a non usare m ...Il Milan si qualifica per quarti di finale di Coppa Italia, battendo per 5-4 ai rigori il Torino. I tempi regolamentari e supplementari si erano chiusi senza reti. Decisivo il rigore parato ...