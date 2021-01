Coppa Italia | Milan-Torino 0-0 | si va ai rigori | LIVE NEWS

AntoVitiello : #Diaz e #Tonali stanno molto meglio, allenamento di stamattina positivo, e domani potrebbero rientrare tra i convoc… - bonucci_leo19 : Vittoria fondamentale contro un bel Sassuolo. Adesso testa alla Coppa Italia. #LB19 #FinoAllaFine - AchrafHakimi : ?? Coppa Italia ?? Fiorentina ?? Artemio Franchi Stadium ??? Wednesday, January 13th ? 15:00 ?? #FORZAINTER ???… - zazoomblog : Milan nervosismo in Coppa Italia. Espulso Donnarumma dalla panchina - #Milan #nervosismo #Coppa #Italia. - GiuliaCuchu : Coppa Italia e rigori mi fanno venire in mente una sola roba: il penalty decisivo segnato da Nagatomo contro il Pordenone -

Ultime Notizie dalla rete : Coppa Italia

Gli aggiornamenti LIVE: possibile riposo per CR7. vedi letture. Torna la Coppa Italia, con le prime sei gare degli ottavi di finale che verranno disputati tra oggi e giovedì. probabili formazioni Copp ...Antonio Conte - riporta fcinternews.it - non recupera nessuno degli infortunati: oltre a D'Ambrosio, che ne avrà per circa un mese, restano a Milano anche Darmian (ko con la Roma), Pinamonti e Vecino.