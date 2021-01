Coppa Italia, Milan e Torino pareggiano: serviranno i supplementari (Di martedì 12 gennaio 2021) Il Torino riesce a bloccare il Milan negli ottavi di Coppa Italia, almeno nei primi 90 minuti, tre giorni dopo il ko di campionato proprio contro i rossoneri. Finiscono 0-0 i tempi regolamentari tra la squadra di Pioli e quella di Giampaolo, dopo un primo tempo molto tattico e bloccato. Nella ripresa il Milan alza il baricentro e crea diverse situazioni interessanti, ma niente di abbastanza pericoloso per poter sbloccare il risultato. I rossoneri, sfortunati, colpiscono anche due pali.caption id="attachment 1078897" align="alignnone" width="3340" Milan Torino, getty/captionMilan (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu, Romagnoli, Musacchio (63? Kessié), Dalot; Tonali, Calabria (62? Theo Hernandez); Castillejo (45? Hauge), Brahim Díaz, R. Leão; Ibrahimovic (45? ... Leggi su itasportpress (Di martedì 12 gennaio 2021) Ilriesce a bloccare ilnegli ottavi di, almeno nei primi 90 minuti, tre giorni dopo il ko di campionato proprio contro i rossoneri. Finiscono 0-0 i tempi regolamentari tra la squadra di Pioli e quella di Giampaolo, dopo un primo tempo molto tattico e bloccato. Nella ripresa ilalza il baricentro e crea diverse situazioni interessanti, ma niente di abbastanza pericoloso per poter sbloccare il risultato. I rossoneri, sfortunati, colpiscono anche due pali.caption id="attachment 1078897" align="alignnone" width="3340", getty/caption(4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu, Romagnoli, Musacchio (63? Kessié), Dalot; Tonali, Calabria (62? Theo Hernandez); Castillejo (45? Hauge), Brahim Díaz, R. Leão; Ibrahimovic (45? ...

