Coppa Italia, le formazioni ufficiali di Milan-Torino (Di martedì 12 gennaio 2021) Pioli rilancia Ibrahimovic che torna titolare dopo due mesi, Giampaolo risponde schierando Zaza e mettendo in panchina Belotti. Ecco le formazioni ufficiali della gara di Coppa Italia tra Milan e Torino:Milan (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu, Musacchio, Romagnoli, Dalot; Calabria, Tonali; Castillejo, Brahim Diaz, Leao; Ibrahimovic. A disp. A. Donnarumma, G. Donnarumma, Calhanoglu, Conti, Hauge, Théo Hernandez, Colombo, Kessie, Michelis, Di Gesù, Mionic, Olzer. All. Pioli.Torino (3-5-1-1): Milinkovic-Savic; Nkoulou, Bremer, Buongiorno; Vojvoda, Linetty, Rincon, Segre, Ansaldi; Gojak; Zaza. A disp. Ujkani, Rosati, Lyanco, Izzo, Lukic, Baselli, Belotti, Rodriguez, Singo, Verdi, Murru. All. Giampaolo.ARBITRO: ValeriASSISTENTI: Rocca-PagliardiniIV ...

