Coppa Italia, i convocati di Pioli per il Torino. Assente Kjaer (Di martedì 12 gennaio 2021) Il Milan ha comunicato la lista dei convocati per il match di Coppa Italia di questa sera contro il Torino. Non c'è in lista Simon Kjaer, mentre sono a disposizione Tonali a Brahim Diaz. Ancora out Bennacer, Saelemaekers, Gabbia, Rebic e Krunic. Ecco l'elenco completo: Portieri: A. Donnarumma, G. Donnarumma, Tatarusanu.Difensori: Calabria, Conti, Dalot, Hernández, Kalulu, Michelis, Musacchio, Romagnoli.Centrocampisti: Çalhanoglu, Castillejo, Di Gesù, Díaz, Hauge, Kessie, Mioni?, Olzer, Tonali.Attaccanti: Colombo, Ibrahimovic, Leão. Foto: Twitter Milan L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

