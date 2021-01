Coppa Italia, domani c’è Fiorentina-Inter: le probabili formazioni (Di martedì 12 gennaio 2021) Le probabili formazioni di Fiorentina-Inter, match degli ottavi di finale di Coppa Italia Esordio in Coppa Italia domani per l’Inter che sarà ospite della Fiorentina nel match valido per gli ottavi di finale: ecco le probabili formazioni. Qui Fiorentina: Borja Valero a centrocampo Dopo la vittoria sull’Udinese nel quarto turno, la Fiorentina vuole proseguire il cammino nella Coppa nazionale. Prandelli nonostante l’avversario dovrebbe dare spazio a a chi ha giocato meno. In porta ecco Terracciano con Melenkovic, Martinez Quarta e Caceres in difesa A centrocampo l’ex nerazzurro Borja Valero in cabina di ... Leggi su intermagazine (Di martedì 12 gennaio 2021) Ledi, match degli ottavi di finale diEsordio inper l’che sarà ospite dellanel match valido per gli ottavi di finale: ecco le. Qui: Borja Valero a centrocampo Dopo la vittoria sull’Udinese nel quarto turno, lavuole proseguire il cammino nellanazionale. Prandelli nonostante l’avversario dovrebbe dare spazio a a chi ha giocato meno. In porta ecco Terracciano con Melenkovic, Martinez Quarta e Caceres in difesa A centrocampo l’ex nerazzurro Borja Valero in cabina di ...

bonucci_leo19 : Vittoria fondamentale contro un bel Sassuolo. Adesso testa alla Coppa Italia. #LB19 #FinoAllaFine - AntoVitiello : #Diaz e #Tonali stanno molto meglio, allenamento di stamattina positivo, e domani potrebbero rientrare tra i convoc… - alecattelan : Se mercoledì in coppa Italia ci fosse bisogno di turn over, @inter io sono caldissimo. - OffSidePage_ : RT @RagnarokMg_PS4: ???| REPORT ??| @ACFItaly Coppa Italia ??| @Revenge__Team ???| 0-1? ??| ??| ??????#TIDENERINNE @RagnarokMg_PS4 @RagnarokMG ??… - Agimegitalia : #Scommesse calcio, torna in campo la #CoppaItalia: su #WilliamHill #Inter favorita contro la #Fiorentina a 1,66… -