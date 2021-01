Conte-Renzi | il cdm prima dello showdown

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 12 gennaio 2021) Il governo entra in Consiglio dei ministri quasi in frantumi. La giornata è trascorsa tra scontri a distanza, offerte e rifiuti, detti e non detti, strategia limata attraverso social, agenzie di stampa e siti, dichiarazioni anche anonime e repliche altrettanto anonime. In questo modo è stato preparato dai partiti di maggioranza l’appuntamento decisivo per le sorti del governo: il Cdm di questa sera. Che potrebbe anche essere l’ultimo di questo esecutivo. In realtà la riunione è decisiva anche per le sorti del Paese, dal momento che deve essere approvato il Recovery plan, il piano di investimenti per far ripartire il Paese dopo la pandemia. Ma al centro del dibattito, quest’oggi, sono rimbalzate di più le parole “ministeri” e “responsabili”, che quelle che riguardano la crisi economica in atto. Il leader di Italia Viva Matteopotrebbe ...