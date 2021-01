Conte pronto a candidarsi con una lista autonoma? Il nome (forse) c’è già: «Insieme». Ma Palazzo Chigi smentisce (Di martedì 12 gennaio 2021) «Insieme». Potrebbe essere questo il nome del nuovo movimento politico su cui il premier Giuseppe Conte potrebbe concentrare le sue energie. Secondo quanto riportato da Radio Popolare, il presidente del Consiglio, nei giorni scorsi, sarebbe andato da un notaio romano per depositare il nome del nuovo soggetto politico e il relativo logo. Ma da Palazzo Chigi, intanto, smentiscono. Stando alle indiscrezioni circolate, nel mezzo della tempesta che sta investendo la maggioranza di governo, e che vede contrapporsi (e prossimi alla resa dei conti) lo stesso premier Conte e l’ex premier Matteo Renzi, il presidente del Consiglio si sarebbe “portato avanti”, creando così una propria lista in vista di possibili elezioni anticipate. Elezioni del tutto ... Leggi su open.online (Di martedì 12 gennaio 2021) «». Potrebbe essere questo ildel nuovo movimento politico su cui il premier Giuseppepotrebbe concentrare le sue energie. Secondo quanto riportato da Radio Popolare, il presidente del Consiglio, nei giorni scorsi, sarebbe andato da un notaio romano per depositare ildel nuovo soggetto politico e il relativo logo. Ma da, intanto, smentiscono. Stando alle indiscrezioni circolate, nel mezzo della tempesta che sta investendo la maggioranza di governo, e che vede contrapporsi (e prossimi alla resa dei conti) lo stesso premiere l’ex premier Matteo Renzi, il presidente del Consiglio si sarebbe “portato avanti”, creando così una propriain vista di possibili elezioni anticipate. Elezioni del tutto ...

Agenzia_Ansa : #DiMaio, la #crisi di #governo è ora inspiegabile. #Recovery Plan in 'salvo'. #Renzi verso lo strappo, #Conte pront… - giusmo1 : Secondo questa agenzia di stampa, #Conte ha depositato da un notaio il nome del partito: 'Insieme' - Adnkronos : #Governo, #Renzi: 'E' già pronto esecutivo #Conte-#Mastella' - thelondonboys47 : RT @MPenikas: A #cartabianca il cazzaro di Rignano lagna 'E' gia' pronto il governo Conte-Mastella', cosi' come il Cazzaro Padano lagnava '… - elisabettap38 : RT @MPenikas: A #cartabianca il cazzaro di Rignano lagna 'E' gia' pronto il governo Conte-Mastella', cosi' come il Cazzaro Padano lagnava '… -