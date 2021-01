Conte e Renzi, crisi di governo: la mossa del premier che punta a isolare il leader di Italia viva (Di martedì 12 gennaio 2021) Giuseppe Conte e Matteo Renzi come in una partita a scacchi. Il primo fa filtrare che se le ministre di Iv si dimettono è impossibile un nuovo governo con i Renziani. Un chiarimento che ricompatta la maggioranza. Ora la palla è nel campo dell’ex premier Leggi su corriere (Di martedì 12 gennaio 2021) Giuseppee Matteocome in una partita a scacchi. Il primo fa filtrare che se le ministre di Iv si dimettono è impossibile un nuovocon iani. Un chiarimento che ricompatta la maggioranza. Ora la palla è nel campo dell’ex

fattoquotidiano : Governo, Bersani su La7: “Renzi punta alla crisi per acquisire centralità. Con Conte sta usando la stessa retorica… - La7tv : #ottoemezzo Pier Luigi Bersani: 'Renzi sta dicendo a Conte 'non voglio farti cadere, voglio farti muovere', la stes… - NicolaPorro : ?? Il bluff degli scienziati di #Conte, la noia della crisi eterna di #Renzi, il partito della Stampa di Giannini. Q… - MRossettidiVald : RT @jacopo_iacoboni: Se Renzi accettasse un rimpasto e il Conte III, diranno che ha fatto tutto per le poltrone Se non lo accetterà, diran… - VCopppla : RT @sruotolo1: #iv #renzi #crisidigoverno se uscite dalla maggioranza c’è solo il voto anticipato e il paese non lo capirebbe. In piena #pa… -