Confcommercio contro la nuova stretta: 'Basta massacrare bar e ristoranti' (Di martedì 12 gennaio 2021) Fipe Confcommercio Cesena è accanto ai pubblici esercizi territoriali. 'Secondo il nostro direttore nazionale Fipe Calugi e noi sottoscriviamo - dicono i presidenti Angelo Malossi (Fipe baristi) e ... Leggi su cesenatoday (Di martedì 12 gennaio 2021) FipeCesena è accanto ai pubblici esercizi territoriali. 'Secondo il nostro direttore nazionale Fipe Calugi e noi sottoscriviamo - dicono i presidenti Angelo Malossi (Fipe baristi) e ...

REGGIO EMILIA – Disperati. Senza più ossigeno. Confcommercio e la Fipe non usano mezzi termini per descrivere lo stato in cui versa la categoria dei pubblici esercizi – bar, ristoranti, locali pubblic ...

REGOLAMENTO ANTI RUMORE A PESCARA, OPERATORI IN ALLARME: “ALTRO COLPO PER LE ATTIVITA'”

PESCARA– Stop alla discussione sul regolamento con il quale il Comune di Pescara vorrebbe imporre una pesante restrizione alle attività di intrattenimento offerte dai pubblici esercizi anche nei mesi ...

