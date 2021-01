“Con la mia Vittoria”. Mara Carfagna cuore di mamma, la prima volta in foto con la figlia (Di martedì 12 gennaio 2021) La politica Mara Carfagna ha concluso il suo 2020 con una gioia straordinaria, infatti lo scorso 27 ottobre è diventata mamma. La bimba è nata dalla sua unione con Alessandro Ruben. Con lui porta avanti una meravigliosa storia d’amore dal 2013. Il compagno è un ex deputato di Futuro e libertà e in passato la donna aveva manifestato tutto il suo amore nei suoi confronti in un’intervista. Parole ricche di affetto, che avevano permesso di far conoscere meglio il carattere del 53enne. Questo quanto aveva rivelato la Carfagna: “Alessandro è un uomo presente e attento che compensa con la sua solarità il mio carattere rigido e severo. Fare un figlio è una scelta d’amore, il coronamento di un percorso d’amore e dell’avere accanto un uomo attento e presente che ama l’idea di fare una famiglia. Una relazione solida e stabile ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 12 gennaio 2021) La politicaha concluso il suo 2020 con una gioia straordinaria, infatti lo scorso 27 ottobre è diventata. La bimba è nata dalla sua unione con Alessandro Ruben. Con lui porta avanti una meravigliosa storia d’amore dal 2013. Il compagno è un ex deputato di Futuro e libertà e in passato la donna aveva manifestato tutto il suo amore nei suoi confronti in un’intervista. Parole ricche di affetto, che avevano permesso di far conoscere meglio il carattere del 53enne. Questo quanto aveva rivelato la: “Alessandro è un uomo presente e attento che compensa con la sua solarità il mio carattere rigido e severo. Fare un figlio è una scelta d’amore, il coronamento di un percorso d’amore e dell’avere accanto un uomo attento e presente che ama l’idea di fare una famiglia. Una relazione solida e stabile ...

Naomi Osaka, la tennista star nuova ambasciatrice di stile di Louis Vuitton

La campionessa giapponese di 23 anni, scelta dallo stilista della griffe Nicolas Ghesquière debutterà a partire dall’estate 2021. «La moda? La mia grande passione» ...

La confessione di Leni Klum è la missiva del Cosmo di oggi:"Questa è la mia pelle nei giorni no, quindi?!"

Era ora! Le celeb di tutto il mondo stanno abbandonando il velo patinato che spesso le circonda, lasciandosi andare sui social a candidi momenti di "vita vera" di cui avevamo bisogno. In quello che se ...

