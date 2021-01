Commisso in arrivo a Firenze: vedrà Fiorentina-Inter. E seguirà il mercato (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Non ha voluto perdersi l'ottavo di finale di Coppa Italia fra Fiorentina e Inter, Rocco Commisso. Il presidente della Fiorentina ha lasciato New York per raggiungere Firenze: il suo arrivo è previsto per stamani, 13 gennaio. Il patron del club viola manca dall'Italia da qualche mese e vuole seguire personalmente le trattative di mercato Leggi su firenzepost (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Non ha voluto perdersi l'ottavo di finale di Coppa Italia fra, Rocco. Il presidente dellaha lasciato New York per raggiungere: il suoè previsto per stamani, 13 gennaio. Il patron del club viola manca dall'Italia da qualche mese e vuole seguire personalmente le trattative di

FirenzePost : Commisso in arrivo a Firenze: vedrà Fiorentina-Inter. E seguirà il mercato - MatteoDovellini : Il presidente della #Fiorentina Rocco Commisso è in arrivo a Firenze. Atteso per la giornata di domani. - LaMadreBadessa : RT @Lady_Radio: ?????? ??Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, il Presidente Rocco Commisso sarebbe in arrivo in Italia. Pronti a r… - firenzeviola_it : COMMISSO, In arrivo a Firenze: domani sarà qui - Lady_Radio : ?????? ??Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, il Presidente Rocco Commisso sarebbe in arrivo in Italia. Pr… -

Non ha voluto perdersi l’ottavo di finale di Coppa Italia fra Fiorentina e Inter, Rocco Commisso. Il presidente della Fiorentina ha lasciato New York per raggiungere Firenze: il suo arrivo è ...

La ricetta di Prandelli: così la Fiorentina prova a rialzare la testa, sulle ali di Vlahovic

Inutile esaltarlo e criticarlo a corto raggio, la squadra si sta rialzando, e una maggiore serenità può davvero fare la differenza. L’edizione fiorentina di Repubblica riflette sul passo avanti della ...

