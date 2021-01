“Com’è possibile?! Ditemelo”. Taylor Mega vede Elisabetta Gregoraci al GF Vip e sbotta: il motivo (Di martedì 12 gennaio 2021) Sappiamo tutti che Elisabetta Gregoraci non fosse presente nello studio del GF Vip durante la prima puntata del 2021. E il motivo era semplice, la ex vippona si trovava a Dubai in compagnia del figlio Nathan. La sua assenza si è sentita eccome, infatti la puntata di ieri, lunedì 11 gennaio, è stata tutta un’altra storia. Nella serata di ieri Alfonso Signorini ha posizionato Elisabetta Gregoraci nel Cucurio per un confronto diretto con Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi e nell’annunciare la badessa calabrese nella Casa ha accennato la sua breve vacanza negli Emirati Arabi. L’ex amica speciale di Pretelli però si è affrettata a specificare: “Sì, sono stata solo 4 giorni però“. Ma vediamo cosa è successo. (Continua dopo le foto) Proprio mentre Signorini aveva mandato in onda il confronto tra ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 12 gennaio 2021) Sappiamo tutti chenon fosse presente nello studio del GF Vip durante la prima puntata del 2021. E ilera semplice, la ex vippona si trovava a Dubai in compagnia del figlio Nathan. La sua assenza si è sentita eccome, infatti la puntata di ieri, lunedì 11 gennaio, è stata tutta un’altra storia. Nella serata di ieri Alfonso Signorini ha posizionatonel Cucurio per un confronto diretto con Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi e nell’annunciare la badessa calabrese nella Casa ha accennato la sua breve vacanza negli Emirati Arabi. L’ex amica speciale di Pretelli però si è affrettata a specificare: “Sì, sono stata solo 4 giorni però“. Ma vediamo cosa è successo. (Continua dopo le foto) Proprio mentre Signorini aveva mandato in onda il confronto tra ...

Glongari : #Fiorentina per #Conti possibile svolta in 48/72 ore in arrivo il sì del #Milan @AlfredoPedulla @tvdellosport… - AccademiaCrusca : Qualche chiarimento sul significato e sull’uso della parola ESCAPISMO: in italiano è possibile formare l’aggettivo… - SkyTG24 : 'Meglio vaccinare più persone possibile e rimandare i richiami', le parole di Giuseppe Remuzzi, direttore dell'Isti… - Suzana35869188 : RT @michyninna: Questa è l'unica cosa che non riuscirete mai a separare anche se è stato fatto il possibile anche qua ma Kibrit ama immensa… - travan28 : RT @SkyTG24: 'Meglio vaccinare più persone possibile e rimandare i richiami', le parole di Giuseppe Remuzzi, direttore dell'Istituto di Ric… -

Ultime Notizie dalla rete : Com’è possibile Covid: la chiusura delle sale da gioco e la crescita delle scommesse online Fortune Italia