Com'è facile farsi bannare da Facebook se stai sulle scatole a qualcuno (Di martedì 12 gennaio 2021) Luca Bottura, sull'Espresso, ha raccontato una sua recentissima esperienza di scontro con la Bestia di Matteo Salvini (ovvero l'apparato di comunicazione che, da sempre, fa funzionare i suoi canali social). Partendo da una sua battuta sull'utilizzo che Salvini ha fatto di sua figlia, relativamente al processo per sequestro di persona (Open Arms) che si è svolto a Palermo, il leader della Lega ha provato a far partire una sorta di gogna mediatica prima su Twitter – senza tuttavia riuscirci completamente – e poi, in qualche modo, ha fatto sì che il profilo del giornalista fosse segnalato su Facebook. LEGGI ANCHE > Incontro tra Salvini e Casaleggio nel 2017, il giudice dà ragione a Calabresi Luca Bottura bannato da Facebook, cosa è successo Secondo Bottura – dopo il tweet di Salvini in cui si evidenziava la sua battuta sulla figlia del leader della ...

