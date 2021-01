CNH Industrial | STEYR | New Holland Agriculture | Case e FPT il Good Design Award 2020

Leggi su quifinanza

(Di martedì 12 gennaio 2021) (Teleborsa) – I marchi agricoli di CNHN.V.,e New, assieme al marchio globale di macchine movimento terra CASE e al marchio globale di motopropulsori FPTsono stati premiati con il prestigioso. Conferito dal Chicago Athenaeum: Museum of Architecture ande dall’European Centre for Architecture, Art,and Urban Studies, “questo premio è un riconoscimento nei confronti di quei prodotti e concept dei quattro marchi che sono stati giudicati esempi eccezionali nei rispettivi settori”, afferma CNH in una nota. Al fine di celebrare ii, grafici e di prodotti più innovativi e ...