Claudia Gerini | spunta la foto di 29 anni fa | la riconoscete?

L'attrice italiana Claudia Gerini ha recentemente pubblicato su Instagram un'incredibile foto di 29 anni fa. L'avete già vista? Claudia Gerini è al momento la donna più invidiata d'Italia. Impegnata nelle riprese di una serie di spot per un noto marchio di pasta in compagnia bellissimo attore turco Can Yaman, la Gerini ha per questo suscitato l'invidia di moltissime italiane. Ma non finisce qua, perché l'attrice ha stupito di nuovo tutti i fan con una foto pubblicata recentemente su Instagram che la ritrae insieme all'amica e collega Alessia Barela 29 anni fa. In questo scatto la Gerini è quasi irriconoscibile. Voi cosa ne pensate? L'avete già vista?

