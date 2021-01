Clan Spada, giudici secondo grado confermano associazione mafiosa (Di martedì 12 gennaio 2021) commenta ansa Nel processo di secondo grado al Clan Spada i giudici della Corte d'Assise di Appello hanno confermato l'associazione a delinquere di stampo mafioso. La sentenza è arrivata durante il ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 12 gennaio 2021) commenta ansa Nel processo dialdella Corte d'Assise di Appello hanno confermato l'a delinquere di stampo mafioso. La sentenza è arrivata durante il ...

virginiaraggi : La Corte d’Appello ha confermato oggi l'accusa di associazione a delinquere di stampo mafioso per il clan Spada. A… - fanpage : ?? Ultim'ora Il clan Spada di Ostia è un'associazione per delinquere di stampo mafioso. Lo ha confermato la prima co… - repubblica : Roma, maxiprocesso clan Spada: 'è mafia', Confermata solo l'ergastolo per Roberto - Tommaso94989154 : RT @virginiaraggi: La Corte d’Appello ha confermato oggi l'accusa di associazione a delinquere di stampo mafioso per il clan Spada. A Roma… - VitulloDv : RT @virginiaraggi: La Corte d’Appello ha confermato oggi l'accusa di associazione a delinquere di stampo mafioso per il clan Spada. A Roma… -