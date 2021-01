Ciclocross | Fabio Aru in ritiro con la Nazionale Il ct Scotti | “Vuole mettersi in gioco” Spiraglio Mondiale?

Leggi su oasport

(Di martedì 12 gennaio 2021)Aru ha raggiunto ildellaItaliana di. Il sardo era stato convocato dal CT Faustoper ilin quel di Ardea (in provincia di Roma), ma non avrebbe dovuto partecipare perché richiamato dalla Qhubeka-Assos, sua nuova squadra. Dopo due giorni, però, il sardo è riuscito a raggiungere gli altri azzurri e, come ha sottolineato il CT attraverso i canali ufficiali della Federciclismo, lo ha fatto con “la sua voglia diin“. Il Cavaliere dei Quattro Mori ha disputato cinque gare nelnelle ultime due settimane: quarto ad Ancona, quindicesimo a San Fior, sesto a Cremona, ottavo a Sant’Elpidio, decimo ai Campionati Italiani. Si era a lungo parlato di una possibile convocazione ...