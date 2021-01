Ciclismo | presentata la Eolo-Kometa! 20 alfieri per il progetto italiano targato Basso-Contador

Leggi su oasport

(Di martedì 12 gennaio 2021) Una nuova avventura tutta azzurra per un’inedita e promettente formazione Professional tricolore pronta a dare del filo da torcere già dalle prime sfide che l’attendono. Questa è la-Kometa Cycling Team, la formazione Made in Italy di Fondazioneguidata da Ivan, che è stataquest’oggi nel corso della conferenza stampa online avvenuta presso “Casa” a Busto Arsizio, in provincia di Varese. Per l’occasione è stato svelato anche il logo e la maglia del team con undici giovani promesse italiane del. Undici azzurri per venti componenti totali della squadra, pronti a lanciarsi in questo nuovosportivo ideato dal campione varesino, vincitore del Giro d’Italia del 2006 e del 2010, con i title-sponsor ...