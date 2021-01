Ciclismo, la Nazionale Femminile si raduna in Sicilia: tutte le convocate (Di martedì 12 gennaio 2021) Da domani mercoledì 13 gennaio a lunedì 1 febbraio la Nazionale Femminile di Ciclismo si radunerà in Sicilia sotto la guida di Dino Savoldi. Noto e l’Etna le tappe scelte per lo stage, che si svolgerà in un ambiente di montagna a molti metri sopra il livello del mare. Alzini (Valcar), Balsamo (Fiamme Oro), Barbieri (Fiamme Oro), Confalonieri (Fiamme Oro), Consonni (Valcar), Fidanza (Fiamme Oro), Guazzini (Fiamme Oro), Zanardi (Bepink): questi i nomi delle convocate dal collaboratore tecnico Davide Cassani, alle quali si aggiungeranno Letizia Paternoster e Silvia Valsecchi. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 12 gennaio 2021) Da domani mercoledì 13 gennaio a lunedì 1 febbraio ladisi radunerà insotto la guida di Dino Savoldi. Noto e l’Etna le tappe scelte per lo stage, che si svolgerà in un ambiente di montagna a molti metri sopra il livello del mare. Alzini (Valcar), Balsamo (Fiamme Oro), Barbieri (Fiamme Oro), Confalonieri (Fiamme Oro), Consonni (Valcar), Fidanza (Fiamme Oro), Guazzini (Fiamme Oro), Zanardi (Bepink): questi i nomi delledal collaboratore tecnico Davide Cassani, alle quali si aggiungeranno Letizia Paternoster e Silvia Valsecchi. SportFace.

Da domani mercoledì 13 gennaio a lunedì 1 febbraio la Nazionale Femminile di ciclismo si radunerà in Sicilia sotto la guida di Dino Savoldi. Noto e l’Etna le tappe scelte per lo stage, che si svolgerà ...

RIPORTATA A CESENATICO LA BICI DI PANTANI AL TOUR DEL 2000

Da domani la bicicletta con cui Marco Pantani affrontò il Tour de France del 2000 tornerà a Cesenatico. A renderlo noto è Davide Cassani, commissario tecnico della nazionale italiana, attraverso un po ...

RIPORTATA A CESENATICO LA BICI DI PANTANI AL TOUR DEL 2000

Da domani la bicicletta con cui Marco Pantani affrontò il Tour de France del 2000 tornerà a Cesenatico. A renderlo noto è Davide Cassani, commissario tecnico della nazionale italiana, attraverso un po ...