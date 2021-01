Ciacciarelli | domande per ristori impossibili | sito Regione Lazio si blocca

Leggi su romadailynews

(Di martedì 12 gennaio 2021) Roma – “Siamo nel 2021, la scienza, l’informatica e la tecnica hanno fatto passi da gigante, eppure quando di mezzo ci sono Tridico, Zingaretti e compagni sembra che questo progresso non sia mai esistito. La partecipazione al bando “RistoroIrap” e’ stata segnata da un “crac” del, con problemi tecnici che non hanno permesso a molti titolari di piccole imprese di inoltrare la domanda di contributo.” “È inutile che Zingaretti e l’assessore Orneli si nascondano dietro il termine ultimo dell’8 febbraio, dicendo che c’e’ tempo; sanno benissimo che lesono finanziate nell’ordine cronologico di invio.” “Pertanto c’e’ una seria probabilita’ che il fondo disponibile in pochi giorni si esaurisca e a tanti piccoli imprenditori venga negata la possibilita’ di ottenere finanziamenti per la propria azienda, in un momento come ...