Chiara Ferragni incinta: indizi e segreti (Di martedì 12 gennaio 2021) Grande curiosità intorno alla nascita della secondogenita di Chiara Ferragni e di Fedez. Ed è proprio l’influencer che, su Instagram, dove tiene aggiornati i suoi follower, svela alcuni particolari che riguardano la piccola. La sorellina del biondissimo Leone dovrebbe nascere, prima di quanto si era annunciato nei giorni precedenti: c’è chi aveva parlato di primavera, invece la data potrebbe essere a febbraio. Ferragnez, la gravidanza di Chiara Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di martedì 12 gennaio 2021) Grande curiosità intorno alla nascita della secondogenita die di Fedez. Ed è proprio l’influencer che, su Instagram, dove tiene aggiornati i suoi follower, svela alcuni particolari che riguardano la piccola. La sorellina del biondissimo Leone dovrebbe nascere, prima di quanto si era annunciato nei giorni precedenti: c’è chi aveva parlato di primavera, invece la data potrebbe essere a febbraio. Ferragnez, la gravidanza diArticolo completo: dal blog SoloDonna

Angelica_Jim_23 : RT @vogue_italia: Chiara Ferragni e la collezione di borse che tutte vorremmo ???? - sofiafabiani5 : Ammettiamolo che Matilda è l’essere vivente più coraggioso che esista per leccare i piedi di Chiara Ferragni @fedez - DIORCHVRLIE : vado a studiare, appena ritorno devo essere chiara ferragni famoso - GaudioVale : chiara ferragni che si scusa con i suoi follower per non aver fatto storie per una mattina mi fa capire che qualcun… - Azzurra_1926 : Ma come fa a lavorare per Chiara Ferragni se non sa l’inglese? #UominieDonne -