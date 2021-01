Chi sono le persone arrestate per l’attacco al Congresso americano

Leggi su wired

(Di martedì 12 gennaio 2021) A sei giorni di distanza dagli incredibili fatti di Washington, le istituzioni federali degli Stati Unitipassate al contrattacco, identificando e mettendo le manette su alcuni dei cospiratori che hanno preso d’assalto il. Nel frattempo il paese si sta interrogando su come tutto ciò sia stato possibile, per capire a quale evoluzione – o regresso – della psiche nazionale appartengano gli auto-proclamati patrioti trumpiani. Per trovare il bandolo della matassa forse una traccia importante può arrivare dai profili di alcuni tra le dozzine di arrestati. Lo storico statunitense Terry Bouton era presente insieme alla moglie, mercoledì scorso, all’evento ribattezzato dai suoi organizzatori “Stop the Steal” (o anche “Trump Insurrection”). Era lì come osservatore non partecipante. La prima cosa che ha sottolineato, in un lungo elenco di ...