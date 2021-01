Chi è Tonino Lamborghini, il miliardario padre di Elettra (Di martedì 12 gennaio 2021) Tonino Lamborghini è l’imprenditore bolognese erede della famosa casa automobilistica di lusso. Nonostante sia un personaggio noto, è sempre stato schivo davanti alle telecamere diversamente dalla figlia Elettra. onino Lamborghini nasce a Cento (Ferrara) il 13 Ottobre del 1947 ed è l’erede della dinastia Lamborghini, una famiglia celebre per aver creato negli anni ’50-80 un impero industriale nel campo meccanico e automobilistico.Nel 1974 consegue la laurea in Scienze Politiche Economiche presso l’Università di Bologna per poi entrare subito nelle aziende di famiglia diventando prima presidente di Lamborghini Oleodinamica S.p.A. e, qualche anno più tardi, anche vicepresidente e presidente di Lamborghini CALOR S.p.A. Nonostante gli importanti incarichi aziendali, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 12 gennaio 2021)è l’imprenditore bolognese erede della famosa casa automobilistica di lusso. Nonostante sia un personaggio noto, è sempre stato schivo davanti alle telecamere diversamente dalla figlia. oninonasce a Cento (Ferrara) il 13 Ottobre del 1947 ed è l’erede della dinastia, una famiglia celebre per aver creato negli anni ’50-80 un impero industriale nel campo meccanico e automobilistico.Nel 1974 consegue la laurea in Scienze Politiche Economiche presso l’Università di Bologna per poi entrare subito nelle aziende di famiglia diventando prima presidente diOleodinamica S.p.A. e, qualche anno più tardi, anche vicepresidente e presidente diCALOR S.p.A. Nonostante gli importanti incarichi aziendali, ...

luigi85ferrara : @delinquentweet A chi come me spera in un goal di Tonino Candreva per vincere al fanta cosa può promettere il governo? #speziasampdoria - escobar_84 : @gadlernertweet @Twitter Una 'protesta' inutile. Chi dovrebbe dar voce al popolo, ai politici, portare alla luce tr… - CA_Tonino : RT @distefanoTW: Ai fenomeni che ancora vi dicono che “una società privata può decidere chi far parlare o meno sul suo social” ricordate ch… - escobar_84 : @NicolaPorro @CorradoOcone Sig. Porro, normalmente chi dovrebbe dare voce al popolo, portare alla luce situazioni t… - sarabanda_ : @tonino19542 Tonino stamattina ho solo pubblicato l'articolo del giornale più autorevole ed ho messo il contenuto a… -

Ultime Notizie dalla rete : Chi Tonino Chi è Tonino Lamborghini, il miliardario padre di Elettra Metropolitan Magazine Italia Bridgerton, come sfoggiare un look ispirato alla romantica serie tv Netflix

La serie tv Bridgerton ci porta in una romantica Inghilterra che fa scuola anche dal punto di vista della moda: ecco qualche consiglio per mise ispirate ...

Chi è Tonino Lamborghini, il miliardario padre di Elettra

Tonino Lamborghini è l’imprenditore bolognese erede della famosa casa automobilistica di lusso, il suo rapporto con Elettra ...

La serie tv Bridgerton ci porta in una romantica Inghilterra che fa scuola anche dal punto di vista della moda: ecco qualche consiglio per mise ispirate ...Tonino Lamborghini è l’imprenditore bolognese erede della famosa casa automobilistica di lusso, il suo rapporto con Elettra ...