Chi è Eugene Goodman: l’altra faccia dell’assalto a Capitol Hill che ha salvato i senatori (VIDEO) (Di martedì 12 gennaio 2021) Chi è Eugene Goodman? l’altra faccia dell’assalto a Capitol Hill. Un uomo di origini afroamericane che stava per affrontare il peggio. Quanto accaduto in America negli scorsi giorni ha assolutamente dell’incredibile. Scene di inaudita violenza nei confronti della struttura che per eccellenza rappresenta la più grande democrazia mai esistita; quella statunitense. I violenti scontri che L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di martedì 12 gennaio 2021) Chi è. Un uomo di origini afroamericane che stava per affrontare il peggio. Quanto accaduto in America negli scorsi giorni ha assolutamente dell’incredibile. Scene di inaudita violenza nei confronti della struttura che per eccellenza rappresenta la più grande democrazia mai esistita; quella statunitense. I violenti scontri che L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

