Chelsea | il tackle di Rio Ferdinand | “Lampard merita rispetto | ha una squadra totalmente nuova Una vittoria…”

Leggi su mediagol

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) Riodifende il suo ex compagno e amico Franck.FA Cup,-Morecambe 4-0: poker dei Blues, ma il gol più bello lo sigla laospiteRivali e compagni in campo, amici fuori. E' sempre stato questo il rapporto tra l'ex difensore del Manchester United e l'attuale tecnico del, con quest'ultimo che non sta di certo vivendo un momento facile nell'ultima parte della stagione in corso. Quattro sconfitte nelle trascorse sei gare stanno mettendo non poco in discussione la permanenza dell'ex centrocampista sulla panchina dei Blues, trovandosi questi ultimi a ben sei punti di distanza dal quarto posto della Premier League.ha voluto difendere, spiegando le difficoltà che questo momento sta riservando all'allenatore dei londinesi ...